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Более полумиллиона рублей собрали детсады и школы Братска в ходе III Единой благотворительной ярмарки

Фото: Юрий Назыров
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Братск. Сибирские новости - В ходе III ежегодной Единой благотворительной ярмарки дошкольных талантов дошкольные и общеобразовательные учреждения Братска собрали 566 тыс. руб. Ярмарка началась в детсадах и школах города 15 сентября. Денежные средства направляются на счет благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».

В этом году впервые наряду с детскими садами в акции принимают участие школы. Таким образом Ярмарка охватила практические все дошкольные и общеобразовательные учреждения города. По данным департамента образования городской администрации, в ней задействован 61 детский сад и 40 школ.

В период акции в образовательных учреждениях выставляются авторские творческие работы педагогов, детей и родителей. Все желающие могут приобрести овощи, фрукты, консервированную продукцию с рецептами приготовления на выставках «Дары осени», купить кулинарные шедевры от поваров детсадов. Также можно принять участие в беспроигрышных лотереях, мастер-классах «Добрые руки», интерактивных программах, флэшмобах и конкурсах, квест-играх, спортивных соревнованиях, театрализованных представлениях.

На сегодня собрано 566 тыс. руб. благотворительных средств. Пока из 61 дошкольного учреждения отчитались только 36 детсадов, сбор составил 366 тыс. Среди них лидирует детский сад № 107, собравший 25 тыс. Ярмарочный сбор от школ - 200 тыс. Из 40 школ отчитались 20, среди которых лидирует школа № 41, собравшая 60,2 тыс. В ближайшую неделю оставшиеся детские сады и школы предоставят свои данные, и будет названа окончательная сумма, которая пойдет на лечение и реабилитацию тяжело больных детей Братска.

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2017-09-22 05:52:33




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