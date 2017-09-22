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Коршуновский ГОК начал поставки железорудного концентрата угольщикам Эльги

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Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») начал поставки железорудного концентрата для переработки угля Эльгинского угольного комплекса (Южная Якутия). Первая партия уже отгружена на обогатительную фабрику, сообщает пресс-служба предприятия.

Эльга - одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, разработку которого осуществляет компания «Эльгауголь» (входит в Группу «Мечел»). Запасы угля здесь составляют около 2,2 млрд тонн.

Железорудный концентрат КГОК используется на Эльгинской обогатительной фабрике для производства концентрата коксующегося угля. Он выступает в качестве основы водной суспензии, позволяющей с наибольшей эффективностью отделять уголь от пустой породы.

«В дальнейшем мы намерены отправлять обогатителям Эльги около 190 тонн концентрата в месяц. Наша продукция обладает всеми необходимыми качественными характеристиками для применения ее в технологическом процессе фабрики», - отметил начальник отдела сбыта ПАО «Коршуновский ГОК» Руслан Чернов.

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2017-09-22 05:57:33




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