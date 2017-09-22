А. Бунёв: воспитанники Черемховского интерната были обречены

Иркутск. Сибирские новости - Воспитанники Черемховского психоневрологического интерната изначально были обречены. Об этом в интервью «Восточно-Сибирской правде» заявил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунёв. По его словам, дети жили в ужасных условиях.



«Следственные действия давно закончены. Мы обратились в центральное экспертное учреждение России для проведения комплексной экспертизы. Но, учитывая очень большой объем работы, ждать заключения предстоит минимум год. Мы могли пойти коротким путем - ограничиться привлечением к ответственности директора учреждения, его вина есть. Но хотелось бы узнать, как эксперты оценивают систему организации содержания воспитанников интерната. Учреждение рассчитано на 35 детей. Но у нас ведь оптимизация, очень хочется сэкономить, поэтому в помещении размещают 102 ребенка. Слово «размещают» здесь даже неуместно, скорее запихивают. В некоторых комнатах кровати как нары. А это больные дети, с нарушением мозговых, когнитивных функций. Они не понимают, не разговаривают, иногда не фокусируют взгляд. У многих хаотичные движения рук, ног, они бьются о мебель, если её неправильно поставить. К нам приезжали ведущие специалисты России, так они удивились, что трагедия произошла через семь месяцев, а не через один», - заявил А. Бунёв.



По его словам, нарушения начинались с заполнения детского учреждения. Так, при поступлении ребенка положен трехнедельный карантин, но там за короткий срок количество детей увеличивали втрое, а в карантинном отделении всего четыре места. В таких условиях трудно избежать инфекции. К тому же детские дома, откуда в интернат переводили детей, не имеют дополнительных средств, чтобы сделать всем анализы.



«Кто-то из «специалистов» додумался изготовить печать и удостоверить таким способом, что анализы пройдены. Так в интернате появился заразный ребенок. Необходимо было принять срочные меры, чтобы оградить других. Но и для этого нужны деньги, а их не хватает. Где взять средства на таблетки больным детям? Директор выделяет сотруднику премию с тем, чтобы он 70% суммы потратил на лекарства. Тот идет в аптеку и покупает таблетки в кишечнорастворимой оболочке для взрослых, так ему показалось выгоднее. Санитарка их делит и толчёт ложкой, а они без оболочки уже не действуют. У сотрудников нет ни соответствующего образования, ни необходимых навыков», - отметил руководитель ведомства.



В учреждении прежде много лет работали женщины, но когда после оптимизации им вместо зарплаты помощника воспитателя в 16 тыс. руб. предложили ставку санитарки в 6 тыс. руб., почти все уволились. И персонал стали набирать через службу занятости, люди менялись через месяц, два. При трехкратном увеличении числа детей медперсонал вырос всего на 10%. «Одна медсестра остается на ночь, две дежурят днем. Учреждение открыто в январе, памперсы появились в середине июня. Часть детей на зондовом кормлении. Зонд нужно ввести в желудок, подготовить пищу. Там много нюансов в обращении с этими больными детьми, и их никто не соблюдал. Дети были ослаблены, им требовалось усиленное белковое питание. Оно недорогое - баночкой за 160 руб. можно пятерых накормить. Деньги небольшие, но и они не предусмотрены. Поэтому когда дети хватают банальную инфекцию, их организм не справляется. Они попадают в больницу. Там те же проблемы. Кто-то слышал, чтобы в 21-м веке одноразовые резиновые перчатки стерилизовались, потому что нет денег на новые? Помещения для обработки перчаток в стационаре нет, этим занимаются прямо в отделении реанимации. Одним словом, дети были со всех сторон обречены. На мой взгляд, это очевидно. Но сейчас все эти вещи оценивает экспертиза», - добавил А. Бунёв.



Напомним, в августе 2016 года умерли четыре воспитанника интерната. В настоящее время следственными органами СКР возбуждено и расследуется четыре уголовных дела. Три эпизода по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками интерната.



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2017-09-22 06:03:41