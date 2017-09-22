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Более 100 рейдов по проверке автобусов проведено в Иркутске в этом году

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Иркутск. Сибирские новости - Более сотни совместных рейдов по выявлению нарушений лицензионного законодательства в сфере пассажирских перевозок провели в этом году ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», Управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области и администрация города Иркутска. Об этом сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска Булат Тугутов во время проведения очередной проверки автобусов. В этом году было составлено 39 протоколов об административном правонарушении в отношении перевозчиков, водители которых не имели всей необходимой документации, дающей право работать на маршруте.

По словам Б. Тугутова, наибольшие нарекания у проверяющих вызывают несколько перевозчиков. ООО «Пантера» выпускает свой подвижной состав на линию, несмотря на отсутствие карт маршрута и договора на осуществление перевозок по маршруту № 30. На данный момент по постановлению суда частник должен приостановить свою деятельность до окончания судебных разбирательств, однако зачастую перевозчик игнорирует судебное решение.

По маршрутам № 4с, 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», принято решение о расторжении договоров на основании неисполнения перевозчиком обязательных условий соглашений. При этом автобусы ООО «Бригада» периодически выезжают по маршруту № 2 «Центральный рынок - Юбилейный». За последние три месяца в отношении этого перевозчика было составлено три протокола об административных правонарушениях, были наложены штрафы на общую сумму более 300 тыс. руб.

Кроме этого, в числе систематических нарушителей ИП Лавриненко, который в соответствии с договором должен работать на маршруте № 17, однако перевозчик ведет деятельность по перевозке пассажиров по маршруту № 69к (63), не существующему в реестре администрации Иркутска. В отношении этого частника в ходе рейдов было составлено шесть протоколов, перевозчика оштрафовали на 300 тыс. руб.

Проверяющие отмечают, что за последний год серьезно изменилось техническое состояние пассажирского транспорта Иркутска: если на первоначальном этапе проведения рейдов эвакуировали каждый десятый автобус, то в этом году чаще всего технические неисправности водителям и механикам предприятий удается исправить на месте. Однако в отношении таких перевозчиков проводят тщательные проверки достоверности карточек технического осмотра.

"В ходе проверок мы выявили несколько карточек технического осмотра с явными признаками подделки. Эти сведения в данный момент проверяются в ГИБДД города. Хочется отметить, что сознательное оформление поддельных документов - это уже уголовная ответственность. И за это правонарушение водитель максимально может получить до двух лет исправительных работ", - отметил Б. Тугутов.

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2017-09-22 06:07:21




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