Перевозчиков на десять городских маршрутов определят в Иркутске до конца года

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Перевозчиков на 10 городских маршрутов планируется определить по итогам …

Игры Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу начнутся в Иркутске с 25 сентября

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 25 сентября стартует Межрегиональный …

А. Козюра: правила продажи алкоголя должны быть понятными и постоянными

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - «Круглый стол» по обсуждению законопроекта, внесенного депутатом …

Запрет на промышленную добычу омуля на Байкале вводится с 1 октября

11:43 - Москва. Сибирские новости - С 1 октября вводится запрет на промышленную добычу омуля на Байкале. Так, …

Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов эпохи неолита на побережье Байкала

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов на мысе Уюга, расположенном …

Иркутская область за три года потратит 75 млн рублей на оформление бесхозяйных объектов ЖКХ в муниципальную собственность

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Средства на оформление технической документации и регистрацию права собственности …

Загруженность дорог в Иркутске на этой неделе дважды достигала восьми баллов

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Иркутска с 18 по …

Особо тяжкое преступление раскрыто в Бохане

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования …

Популярность плацкартных вагонов растет на ВСЖД

11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Начиная с середины лета на ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов. …

ИНК вошла в первую сотню крупнейших по выручке компаний России

10:27 - Иркутск. Сибирские новости - ИНК заняла 92 место среди 500 крупнейших по выручке компаний России по версии …