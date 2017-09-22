Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 22.09.2017, 17:35
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.22 (+0.10)
EUR 69.26 (-0.50)
10 CNY 88.29 (-0.12)
Информер праздники сегодня

ИНК вошла в первую сотню крупнейших по выручке компаний России

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - ИНК заняла 92 место среди 500 крупнейших по выручке компаний России по версии информационно-аналитического агентства РБК. За год компания поднялась в списке на три позиции.

По прибыли ИНК заняла 26 строчку, по стоимости активов м 116-ю. Компании нефтегазового сектора сохраняют лидирующие позиции по объему выручки в России, их доля в рейтинге равна 32,3% (или 21,4 трлн руб.). ИНК фигурирует в списке РБК как «крупнейший независимый производитель нефти в России, не входящий в вертикально интегрированные холдинги».

ИНК участвует в рейтинге «РБК 500» с 2015 года. Стартовав с 105 места, за два года компания поднялась на 13 позиций. Кроме того, ИНК дважды входила в топ-50 самых быстрорастущих компаний России по версии РБК.

Ссылки по теме:

2017-09-22 10:27:51




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!