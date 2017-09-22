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Популярность плацкартных вагонов растет на ВСЖД

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Начиная с середины лета на ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов. Как отмечают специалисты Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» на рост пассажиропотока в регулируемом сегменте повлияли специальные предложения на билеты.

Так, с 1 июня по 31 августа поездами формирования ВС ФПКФ было перевезено почти 73 тыс. детей в возрасте от 10 до 17 лет. Акция «Путешествуй в каникулы», предоставлявшая скидку 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах для сидения, позволила увеличить число перевезенных пассажиров данной категории на 4,3% по сравнению с летними месяцами прошлого года.

За период с начала предоставления скидки до 40% в плацкартных вагонах с 17 июля по 19 сентября перевезено около 123 тыс. пассажиров, популярность поездок в этом сегменте выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напоминаем, что до 16 декабря продолжает действовать акция «Бархатный сезон». В её рамках пассажиры плацкартных вагонов могут оформить билеты со скидкой 40%. Тариф на билеты в купейные вагоны устанавливается из расчета 1 руб. за 1 км.

С 16 августа пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут приобретать билеты в специальные купе за половину их стоимости.

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2017-09-22 11:13:48




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