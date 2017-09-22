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Особо тяжкое преступление раскрыто в Бохане

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Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 47-летнего тракториста в январе 2017 года, следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции за совершение убийства мужчины установили и доставили в следственный отдел 17-летнего студента местного техникума.

18 сентября оперативники вышли на след лица, предположительно, причастного к преступлению. Это оказалась 18-летняя жительница посёлка Бохан. Девушка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что обладает экстрасенсорными способностями и поможет найти тело пропавшего без вести мужчины. В указанном девушкой месте в лесу оперативники обнаружили скелетированные останки мужчины, впоследствии установленного, как без вести пропавшего в начале года тракториста. В дальнейшем девушка призналась следователям, что была свидетелем убийства мужчины и, более того, помогла скрыть следы преступления.

Установлено, что в ночное время 14 января в ограде дома по улице Мира посёлка Бохан между отцом и дочерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул дочь, она упала и ударилась головой, потеряв сознание. Находившийся на месте происшествия юноша, вступился за девушку. В ходе ссоры он нанес удар поленом по голове хозяину дома, от которого последний скончался на месте. После этого молодой человек вместе с дочерью убитого и девушкой-«экстрасенсом», завернули тело тракториста в брезент, на санях увезли в лес и закопали. Всем участникам на момент случившегося было по 17 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении задержанного молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям двух девушек, которые длительное время, вступив в сговор, укрывали особо тяжкое преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-09-22 11:18:28




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