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Загруженность дорог в Иркутске на этой неделе дважды достигала восьми баллов

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Иркутск. Сибирские новости - Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Иркутска с 18 по 22 сентября. Максимальная загруженность дорожного движения в Иркутске была по вечерам в понедельник и в среду, когда пробки достигали 8 баллов. В остальное время, в том числе в утренние часы пик, заторы не превышали 7 баллов.

Самой длинной стала пробка 21 сентября, которая затронула Иннокентьевский мост, улицу Сурнова, Ангарскую улицу от Полярной улицы до Маратовского кольца.

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2017-09-22 11:20:37




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