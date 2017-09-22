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Иркутская область за три года потратит 75 млн рублей на оформление бесхозяйных объектов ЖКХ в муниципальную собственность

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Иркутск. Сибирские новости - Средства на оформление технической документации и регистрацию права собственности на бесхозяйные объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в Иркутской области в 2018 - 2020 годах предусмотрены равными долями - по 25 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области - начальник управления энергетики и газификации Сергей Малинкин, подводя итоги обучающего семинара, который прошел в рамках форума «Земля Иркутская».

Федеральными и региональными законами предусмотрено создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности. В частности, в регионе осуществляется постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства.

Законом муниципальное образование наделено обязанностью по выявлению бесхозяйных объектов электросетевого имущества, постановке таких объектов на учет и затем признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

Для реализации указанных мероприятий предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 50% от представленных отчетных документов.

В 2016 году такие средства получили Веселовское МО (Чунский район), МО «Кутулик» (Аларский район), Тайтурское МО (Усольский район), Казачинско-Ленский, Киренский районы, в 2017 году - Нукутский район.

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Иркутской области помогает сделать энергоснабжение населения более устойчивым и надежным. Конечно, речь идет, в первую очередь, о низковольтных распределительных сетях. Передача муниципальных (бесхозяйных) объектов электросетевого хозяйства специализированным организациям будет продолжена», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на С. Малинкин.

Всего в Иркутской области действуют 15 ТЭС (4208 МВт) и 4 ГЭС (9088 МВт). Протяженность электрических сетей региона в одноцепном выражении 72,3 тыс. км. Протяженность линий электропередачи, которые подлежат оформлению в муниципальную собственность, оценивается в 2,316 тыс. км.

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2017-09-22 11:33:46




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