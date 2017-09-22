Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов эпохи неолита на побережье Байкала
Иркутск. Сибирские новости - Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов на мысе Уюга, расположенном на побережье Малого моря озера Байкал. По мнению ученых, находки являются частью крупного могильника эпохи неолита - раннего бронзового века.
Экспедицию, которая состоялась минувшим летом, возглавил заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ Артур Харинский. К нему присоединились доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Дмитрий Кичигин, научный сотрудник лаборатории Юлиана Емельянова и лаборант-исследователь Матвей Портнягин.
Как сообщил доцент Д. Кичигин, основной целью экспедиции стало проведение спасательных археологических работ на могильнике мыса Уюга. Уюга - это живописный природный объект, который представляет собой полуостров, соединенный с материком пятисотметровой галечной косой. Мыс пользуется большой популярностью у туристов.
Четыре года назад отдыхающие случайно обнаружили в этом месте человеческие кости. Позже иркутские археологи, раскопав первое погребение, предположили, что останки принадлежат человеку, проживавшему на берегу Байкала в эпоху неолита около 7,5 тыс. лет назад.
Количество туристов, желающих сфотографироваться на мысе Уюга, с каждым годом возрастает. Из-за неиссякаемого потока людей почвенный покров мыса истощается, и это ведет к обнажению каменных надмогильных конструкций и скелетов.! Чтобы не допустить уничтожения археологического объекта, ученые ИРНИТУ провели на мысе площадные раскопки. Археологи обследовали территорию общей площадью 140 кв. м. 10 погребений с 11 человеческими скелетами им удалось обнаружить на глубине 10 - 15 см от поверхности земли, сообщает пресс-служба вуза.
Одной из наиболее интересных находок оказалась могильная кладка № 4, под которой откопали два скелета. Один из погребенных лежал на спине, а второй скелет находился на боку с подогнутыми ногами, что характерно для погребений раннего неолита. Черепа древних людей оказались в полуразрушенном состоянии. Половую принадлежность этих скелетированных останков участникам экспедиции еще предстоит определить. По словам Д. Кичигина, различие в погребальных обрядах указывает на то, что под одной надмогильной конструкцией находились два отдельных захоронения, совершенных в разные периоды неолита. В этой же кладке археологи нашли фрагменты хайтинской керамики. Глиняные изделия такого типа считаются одними из самых древних на территории Прибайкалья.
В ходе раскопок ученые также обнаружили детское погребение. Часть «костяков» (скелетов) была разграблена. В потревоженных захоронениях раннего бронзового века, которых на могильнике оказалось немного, были найдены кольца из светлого нефрита, кальцита, костяные иглы, подвески из клыков марала. В погребальные наборы входили и сотни пастовых бусин. Эти элементы украшений изготавливали из пластичной массы, предположительно, известняка.
Кроме того, во время экспедиции ученые ИРНИТУ наткнулись на «клад» из разноцветных галек, которые, вероятно, когда-то находились в одной сумке. Каждый камень в этом наборе служил примитивным орудием труда и имел определенное предназначение: гальки использовали в качестве грузил, тесел и скребел.
Напомним, что летом прошлого года, проводя раскопки на мысе Уюга, археологи иркутского «политеха» обнаружили парное погребение: скелеты мужчины и женщины, державшихся за руки. Находки относились к эпохе раннего бронзового века. На останках мужчины, чьи кости полностью сохранили анатомический порядок, были массивные кольца из редкого белого нефрита - три на груди и одно в левой глазнице. Такое необычное расположение колец, возможно, свидетельствует об особых представлениях древних о загробном мире.
«Если собрать воедино находки, сделанные в ходе экспедиций 2013, 2016 и 2017 годов, то получится, что на могильнике мыса Уюга мы нашли 14 скелетов. Результаты раскопок говорят о том, что большая часть могильника исследована полностью, спасательные археологические работы завершены успешно. Теперь нам предстоит кропотливая и долгая работа по обработке полученных материалов, итогом которой, скорее всего, станет публикация коллективной монографии», - подчеркнул Д. Кичигин.
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2017-09-22 11:37:36