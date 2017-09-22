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Запрет на промышленную добычу омуля на Байкале вводится с 1 октября
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Москва. Сибирские новости - С 1 октября вводится запрет на промышленную добычу омуля на Байкале. Так, запрет вводится в Чивыркуйском заливе и реках, впадающих в него, бассейне реки Баргузин, в заливах Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор) озера, в реке Селенга. Рыбу нельзя будет добывать даже в виде прилова. В этих же акваториях действует запрет на добычу водных биоресурсов в период распаления льда.
Ограничения предусмотрены для любительского лова омуля байкальского и его освоения коренными народами, сообщает Росрыболовство.
Так, лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и их общин, осуществляющим традиционное рыболовство запрещено будет добывать омуля для личных нужд на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах.
Представителям КМНС нельзя будет ловить омуля в реках, впадающих в Байкал, а также на расстоянии менее 0,5 км вправо, влево и вглубь от устьев этих рек с 15 августа по 31 октября. При добыче омуля в промысловых районах Байкала КМНС могут использовать только сети (ставные, закидные и плавные невода, ловушки) с определенным размером ячеи.
При этом длина сетепорядка должна будет составлять не более 500 м, высота сетей - не более 5 м. Одному звену (бригаде) разрешается выставлять только один сетепорядок. В Северо-Байкальском промысловом районе всего можно будет выставить 20 сетепорядков, в Баргузинском - только два.
Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой. Уточнены и запретные сроки добычи водных биоресурсов в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе озера Байкал: с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя Ангара: с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера: с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки и протоки.
Запретные сроки добычи водных биоресурсов также установлены на закрепленных рыбоводных участках и предоставленных для осуществления промышленного рыболовства рыбопромысловых участках.
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2017-09-22 11:43:13
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