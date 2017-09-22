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А. Козюра: правила продажи алкоголя должны быть понятными и постоянными

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Иркутск. Сибирские новости - «Круглый стол» по обсуждению законопроекта, внесенного депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Алексеем Козюрой, «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» состоялся 20 сентября. Его инициатором выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко. В обсуждении приняли участие представители бизнес-сообщества региона.

Напомним, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на комитете по собственности и экономической политике регионального парламента 15 сентября. Предполагается, что он введет дополнительные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции, обозначит минимальный размер уставного капитала для торговцев спиртным. В частности, депутат предлагает запретить продажу алкоголя в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, если вход в магазин находится с той же стороны, что и вход в подъезд.

Доказывая актуальность своего предложения, А. Козюра пояснил предпринимателям, что считает введение в Иркутской области закона, регулирующего продажу спиртного, необходимостью не только потому, что это поможет снизить уровень алкоголизации населения, но и пойдет на пользу бизнесу.

«Действующие сейчас ограничения введены постановлением правительства. За шесть лет оно поменялось несколько раз. Исполнительная власть просто вносила туда изменения без учета мнения депутатов, общественности, предпринимателей. То есть правила игры в этом секторе экономики постоянно меняются, что для нормального бизнеса губительно. Еще и федеральный законодатель правила меняет. Отсюда неразбериха и ощущение нестабильности, которое толкает некоторых бизнесменов к незаконным действиям. Все должно быть стабильно, чтобы правила, которые мы принимаем, были постоянны», - цитирует депутата пресс-служба ЗС.

По его словам, цель законопроекта - изменить культуру взаимоотношений в сфере потребления алкогольной продукции, сделать ее более цивилизованной. «Мы получаем огромное количество жалоб от жителей многоквартирных домов, где расположены магазины, торгующие спиртным, вход в которые оборудован со стороны подъездов или даже в самих подъездах. Жителям некомфортно, когда рядом с их подъездом стоит алкогольная лавка. Тем более этого не должны видеть дети. Эти моменты должны быть урегулированы. Имея четкие и постоянные правила, любой предприниматель будет понимать, что в этом месте магазин построить или купить помещение и организовать там продажу алкоголя нельзя, потому что это жилой дом. Можно сделать его в любом другом месте. Но жители не должны страдать от размещения в доме какого-нибудь алкоцентра», - подчеркнул парламентарий.

По итогу совещания, участники договорились, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей войдет в состав рабочей группы под руководством председателя комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Ольги Носенко, где представит все предложения со стороны предпринимательского сообщества.
Рабочая группа по корректировке законопроекта будет работать до 1 ноября. «С учетом мнения бизнес-сообщества, меры по ограничению розничной продажи алкоголя могут быть скорректированы. В этой рабочей группе мы договорились прийти к устраивающей всех схеме и устранить все те замечания, которые сделали другие контролирующие органы», - подчеркнул депутат.

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2017-09-22 11:49:36




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