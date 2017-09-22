|
..
|Центробанк РФ
|USD
|58.22
|
↑
|
(+0.10)
|EUR
|69.26
|
↓
|
(-0.50)
|10 CNY
|88.29
|
↓
|
(-0.12)
|
А. Козюра: правила продажи алкоголя должны быть понятными и постоянными
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - «Круглый стол» по обсуждению законопроекта, внесенного депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Алексеем Козюрой, «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» состоялся 20 сентября. Его инициатором выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко. В обсуждении приняли участие представители бизнес-сообщества региона.
Напомним, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на комитете по собственности и экономической политике регионального парламента 15 сентября. Предполагается, что он введет дополнительные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции, обозначит минимальный размер уставного капитала для торговцев спиртным. В частности, депутат предлагает запретить продажу алкоголя в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, если вход в магазин находится с той же стороны, что и вход в подъезд.
Доказывая актуальность своего предложения, А. Козюра пояснил предпринимателям, что считает введение в Иркутской области закона, регулирующего продажу спиртного, необходимостью не только потому, что это поможет снизить уровень алкоголизации населения, но и пойдет на пользу бизнесу.
«Действующие сейчас ограничения введены постановлением правительства. За шесть лет оно поменялось несколько раз. Исполнительная власть просто вносила туда изменения без учета мнения депутатов, общественности, предпринимателей. То есть правила игры в этом секторе экономики постоянно меняются, что для нормального бизнеса губительно. Еще и федеральный законодатель правила меняет. Отсюда неразбериха и ощущение нестабильности, которое толкает некоторых бизнесменов к незаконным действиям. Все должно быть стабильно, чтобы правила, которые мы принимаем, были постоянны», - цитирует депутата пресс-служба ЗС.
По его словам, цель законопроекта - изменить культуру взаимоотношений в сфере потребления алкогольной продукции, сделать ее более цивилизованной. «Мы получаем огромное количество жалоб от жителей многоквартирных домов, где расположены магазины, торгующие спиртным, вход в которые оборудован со стороны подъездов или даже в самих подъездах. Жителям некомфортно, когда рядом с их подъездом стоит алкогольная лавка. Тем более этого не должны видеть дети. Эти моменты должны быть урегулированы. Имея четкие и постоянные правила, любой предприниматель будет понимать, что в этом месте магазин построить или купить помещение и организовать там продажу алкоголя нельзя, потому что это жилой дом. Можно сделать его в любом другом месте. Но жители не должны страдать от размещения в доме какого-нибудь алкоцентра», - подчеркнул парламентарий.
По итогу совещания, участники договорились, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей войдет в состав рабочей группы под руководством председателя комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Ольги Носенко, где представит все предложения со стороны предпринимательского сообщества.
Рабочая группа по корректировке законопроекта будет работать до 1 ноября. «С учетом мнения бизнес-сообщества, меры по ограничению розничной продажи алкоголя могут быть скорректированы. В этой рабочей группе мы договорились прийти к устраивающей всех схеме и устранить все те замечания, которые сделали другие контролирующие органы», - подчеркнул депутат.
Ссылки по теме:
2017-09-22 11:49:36
Комментарии
|
|
Перевозчиков на десять городских маршрутов определят в Иркутске до конца года
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Перевозчиков на 10 городских маршрутов планируется определить по итогам …
Игры Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу начнутся в Иркутске с 25 сентября
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 25 сентября стартует Межрегиональный …
А. Козюра: правила продажи алкоголя должны быть понятными и постоянными
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - «Круглый стол» по обсуждению законопроекта, внесенного депутатом …
Запрет на промышленную добычу омуля на Байкале вводится с 1 октября
11:43 - Москва. Сибирские новости - С 1 октября вводится запрет на промышленную добычу омуля на Байкале. Так, …
Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов эпохи неолита на побережье Байкала
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Археологи ИРНИТУ обнаружили 11 человеческих скелетов на мысе Уюга, расположенном …
Иркутская область за три года потратит 75 млн рублей на оформление бесхозяйных объектов ЖКХ в муниципальную собственность
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Средства на оформление технической документации и регистрацию права собственности …
Загруженность дорог в Иркутске на этой неделе дважды достигала восьми баллов
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Иркутска с 18 по …
Особо тяжкое преступление раскрыто в Бохане
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования …
Популярность плацкартных вагонов растет на ВСЖД
11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Начиная с середины лета на ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов. …
ИНК вошла в первую сотню крупнейших по выручке компаний России
10:27 - Иркутск. Сибирские новости - ИНК заняла 92 место среди 500 крупнейших по выручке компаний России по версии …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.
АО «Ангарскцемент» организовало для детей работников экскурсии на «Карьер Перевал». С 13 по 15 сентября сырьевую базу предприятия, расположенную в городе Слюдянка, посетили около 70 ребят в возрасте от пяти до 14 лет.
25 сентября «Ростелеком» отмечает День компании. В преддверии праздника для сибирских абонентов оператор связи организовал целую серию конкурсов совместно с порталом Sibnet.ru. Приняв участие в одном или нескольких из них, можно получить бонусы, ценные призы и подарки.