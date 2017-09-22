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Игры Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу начнутся в Иркутске с 25 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 25 сентября стартует Межрегиональный турнир «Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд», посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ольги Григорьевны Ивановой. Вход для зрителей свободный. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта Илья Резник.

«Для иркутских болельщиков волейбола проведение Кубка Сибири и Дальнего Востока - долгожданное событие. Это стало возможным, благодаря активной позиции региональной федерации волейбола и женского волейбольного клуба «Ангара». Кубок Сибири и Дальнего Востока будет зрелищным турниром, в котором принимают участие команды Суперлиги и Высшей лиги А. Поэтому для нашей «Ангары», играющей в Высшей лиге Б, это хорошая возможность проверить свои силы перед чемпионатом России», - отметил И. Резник.

Как рассказала директор ЖВК «Ангара» Ирина Неверова, в турнире примут участие шесть команд. Как подчеркнула главный тренер ЖВК «Ангара» Луиза Арифова, в этом году команда «Ангара» значительно изменилась, сейчас средний возраст игроков составляет 21 год. «Ранее Кубок Сибири и Дальнего Востока памяти иркутянки Ольги Григорьевны Ивановой проводился или в Улан-Удэ, или в Красноярске. Для наших болельщиков - это огромнейший подарок», - добавила она.

Ольга Григорьевна Иванова - выдающаяся спортсменка и тренер (волейбол), мастер спорта СССР (1946), заслуженный тренер СССР (1964). В 1935 году Ольга Иванова создала женскую команду иркутского «Спартака», которая на протяжении 33 лет была лучшей командой России и одной из ведущих команд СССР.

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2017-09-22 11:51:27




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