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Перевозчиков на десять городских маршрутов определят в Иркутске до конца года

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Иркутск. Сибирские новости - Перевозчиков на 10 городских маршрутов планируется определить по итогам конкурсов до конца 2017 года. Еще 11 маршрутов будут разыграны в течение 2018 года. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Иркутска Булат Тугутов на встрече с руководителями предприятий, занимающихся организацией пассажирских перевозок. Он отметил, что в конкурсах могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых соответствует требованиям действующего законодательства.

"В сфере осуществления пассажирских перевозок должен быть порядок. Перевозчикам выдвигаются определенные требования, которые формируются на основании обращений пассажиров общественного транспорта. Все конкурсы проходят прозрачно в условиях здоровой конкуренции. По итогам конкурсов этого года уже определены перевозчики на 12 маршрутов", - подчеркнул Б. Тугутов.

При этом Б. Тугутов отметил, что будет пресекаться деятельность перевозчиков, которые систематически нарушают требования закона.

"В городе создаются какие-то непонятные ассоциации, объединяющие перевозчиков, некоторые из которых позволяют себе нарушать существующие правила, на них поступают регулярные жалобы от пассажиров. Так, по маршрутам № 4с и 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», расторгнуты договоры и прекращено действие выданных карт из-за систематического неисполнения условий договора. Такое поведение со стороны перевозчиков недопустимо", - подчеркнул начальник управления транспорта.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос об усилении противоэпидемиологических мероприятий в городском пассажирском транспорте при подъеме заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

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2017-09-22 11:54:03




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