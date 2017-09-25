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Всероссийский день ходьбы пройдет в муниципальных образованиях Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В муниципальных образованиях Иркутской области с 30 сентября по 1 октября пройдет Всероссийский день ходьбы. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

В Иркутской области главным стартом Всероссийского дня ходьбы станет центральная площадь Ангарска. Начало мероприятия - в 12:00 30 сентября. Ожидается, что на старт выйдут более 2 тыс. человек. Кроме того, Всероссийский день ходьбы планируют провести в Зиме, Черемхово, Тулуне, Нижнеудинске, Иркутском районе и других муниципальных образованиях области.

Принять участие в Дне ходьбы может любой желающий вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой человек.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы нужно заранее пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ (https://event.olympicstrana.ru/). Здесь же можно найти адреса мест проведения Дня ходьбы и время старта.

2017-09-25 10:04:33




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