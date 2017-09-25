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Пропускная способность станции Тайшет на ВСЖД увеличится на треть

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках государственной программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с 2015 года на ВСЖД проходит реконструкция станции Тайшет. В настоящее время станция, соединяющая Транссиб и БАМ, принимает до 180 поездов в сутки, а после завершения всех работ будет принимать на 30% больше.

Для этого на станции строятся новые пути для поездов. Это предусмотрено уже вторым этапом реконструкции. На сегодня уложено более 800 м пути.

В первый этап программы вошло возведение административно-бытового комплекса (АБК). Здание уже построено, оно соединяется с главным офисом станции теплым переходом. В эксплуатацию АБК предполагается сдать в октябре 2017 года.

В конце текущего года в границах станции планируется сдать в эксплуатацию грузовой двор общего пользования, где после открытия будут работать с 40-футовыми контейнерами, которые позволят расширить сервисные услуги станции для грузоотправителей.

Реконструкция ст. Тайшет пройдет в пять этапов, первые три этапа запланированы закончить до 2020 года. Инвестиции в проект по предварительным данным составят 8 млрд руб.

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2017-09-25 10:34:11




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