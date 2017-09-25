|
Иркутская область и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области в лице губернатора Сергея Левченко и кабинет …
Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области обошлась более чем в 720 млн рублей
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В период летней оздоровительной кампании 2017 года в организациях с 2 - …
Лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова выбрали в Иркутске
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Итоги конкурса на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на …
Места неорганизованного отдыха на водоемах Иркутской области патрулируют сотрудники ГИМС
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В осенний период на контроле Государственной инспекции по маломерным судам …
Мужчина в Иркутской области осужден за изнасилование шестилетней девочки на 15 лет колонии
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В начале года следственный отдел по Казачинско-Ленскому району регионального …
Свыше 100 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Иркутской области за выходные
11:39 - Иркутск. Сибирские новости - В субботу и воскресенье на дорогах области сотрудники полиции зарегистрировали …
Бороться с ВИЧ в Иркутской области помогают учёные из Италии
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - К борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области подключают …
Памятник Леониду Гайдаю отремонтировали в Иркутске
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Скульптурную композицию, посвященную фильмам Леонида Гайдая, расположенную …
Пропускная способность станции Тайшет на ВСЖД увеличится на треть
10:34 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках государственной программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской …
Всероссийский день ходьбы пройдет в муниципальных образованиях Иркутской области
10:04 - Иркутск. Сибирские новости - В муниципальных образованиях Иркутской области с 30 сентября по 1 октября …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.
АО «Ангарскцемент» организовало для детей работников экскурсии на «Карьер Перевал». С 13 по 15 сентября сырьевую базу предприятия, расположенную в городе Слюдянка, посетили около 70 ребят в возрасте от пяти до 14 лет.