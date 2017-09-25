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Памятник Леониду Гайдаю отремонтировали в Иркутске

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Скульптурную композицию, посвященную фильмам Леонида Гайдая, расположенную на площади Труда в Иркутске, отремонтировали. Об этом сообщили в комитете градостроительной политики администрации города.

В рамках муниципально-частного партнерства восстановлены уничтоженные вандалами руки Труса и Балбеса, галстук скульптуры Труса, псу Барбосу вернули динамит, также выровняли бронзовый памятник режиссера. Работы выполнялись под руководством скульптора из Улан-Удэ, автора композиции Александра Смирнова.

Напомним, что церемония открытия памятника состоялась в октябре 2012 года. Скульптурная композиция из четырех фигур отлита из бронзы, ее вес составляет более 5 тонн. С момента установки на памятник неоднократно покушались вандалы.

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2017-09-25 11:28:22




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