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Бороться с ВИЧ в Иркутской области помогают учёные из Италии

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Иркутск. Сибирские новости - К борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области подключают специалистов мирового уровня. Учёные из университета Модены и Реджио-Эмилии (Италия), одного из старейших в Европе, проводят обучающий семинар для врачей региона. 40 врачей с разных муниципалитетов за два дня смогут обменяться опытом с итальянскими коллегами, а также узнать о последних разработках, достижениях и методиках в сфере лечения ВИЧ-инфекции. Как выяснилось в начале семинара, у сибирских и европейских коллег встречаются общие трудности в борьбе с социально значимым заболеванием.

"Мы не можем обязать людей лечиться, мы можем только их попытаться в этом убедить, - рассказала во время своего выступления Кристина Муссини. - В связи с этим существует риск отказа от терапии или её прерывания. Это в свою очередь может привести к осложнениям или к увеличению вероятности передачи ВИЧ между людьми. В моей практике из порядка трёхсот случаев отказа от терапии пять человек уже умерли".

По словам учёных-медиков из-за рубежа, значительная часть отказа от терапии в их стране происходит в среде иммигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки под влиянием суеверий и недоверия к европейской медицине.

В настоящее время в Иркутской области проживает более 35 тыс. ВИЧ-положительных граждан. Наиболее частой причиной заболевания становятся незащищённые гетеросексуальные контакты. В течение последних 3 лет ими обусловлены более 76% всех новых заражений.

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2017-09-25 11:34:34




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