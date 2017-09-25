Свыше 100 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Иркутской области за выходные
Иркутск. Сибирские новости - В субботу и воскресенье на дорогах области сотрудники полиции зарегистрировали 111 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 5 человек погибли и свыше 30 человек получили травмы.
23 сентября около 1 часа ночи в Боханском районе произошло ДТП на автодороге «Бохан - Свирск». 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Монтеро», допустил наезд на идущего по обочине пешехода. В результате инцидента 20-летний житель посёлка Бохан погиб на месте от полученных травм. Выяснилось, что водитель иномарки не имел права на управление транспортным средством, поскольку ранее был лишён водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. После результата медицинского освидетельствования действиям автомобилиста будет дана правовая оценка.
Около 2 часов ночи 23 сентября информация об аварии поступила в отдел МВД России по Тайшетскому району. Неустановленный водитель за рулём неидентифицированного автомобиля в посёлке Юрты допустил наезд на идущих по обочине пешеходов. После ДТП предполагаемый виновник скрылся. В результате аварии 24-летняя девушка погибла от полученных травм, второй пешеход был доставлен в медучреждение для оказания врачебной помощи. Сотрудники полиции в результате комплекса поисковых мероприятий установили и задержали 21-летнего жителя посёлка Юрты, который, по предварительным сведениям, управлял автомобилем «Тойота Корона» и совершил наезд на граждан. В отношении молодого человека был составлен ряд административных протоколов. Автомобиль помещен на арестплощадку.
В Заларинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 15 километрах от районного центра погиб водитель седана «Ниссан Санни», который предположительно не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом «Ман».
Вечером 24 сентября ДТП со смертельным исходом произошло в районе 117 километра автодороги «Вилюй» в Братском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ-211440» допустил столкновение со стоящим на краю проезжей части фургоном «Исудзу». В результате ДТП погибла на месте от полученных травм 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля, позднее в медицинском учреждении скончался водитель ВАЗа.
Полиция настоятельно рекомендует соблюдать скоростной режим, особенно при неблагоприятных дорожных и метеорологических условиях. Пешеходы вне населенного пункта в ночное время обязаны носить одежду со световозвращающими элементами.
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2017-09-25 11:39:19