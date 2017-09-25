Иркутская область и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области в лице губернатора Сергея Левченко и кабинет …

Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области обошлась более чем в 720 млн рублей

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В период летней оздоровительной кампании 2017 года в организациях с 2 - …

Лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова выбрали в Иркутске

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Итоги конкурса на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на …

Места неорганизованного отдыха на водоемах Иркутской области патрулируют сотрудники ГИМС

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В осенний период на контроле Государственной инспекции по маломерным судам …

Мужчина в Иркутской области осужден за изнасилование шестилетней девочки на 15 лет колонии

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В начале года следственный отдел по Казачинско-Ленскому району регионального …

Свыше 100 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Иркутской области за выходные

11:39 - Иркутск. Сибирские новости - В субботу и воскресенье на дорогах области сотрудники полиции зарегистрировали …

Бороться с ВИЧ в Иркутской области помогают учёные из Италии

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - К борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области подключают …

Памятник Леониду Гайдаю отремонтировали в Иркутске

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Скульптурную композицию, посвященную фильмам Леонида Гайдая, расположенную …

Пропускная способность станции Тайшет на ВСЖД увеличится на треть

10:34 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках государственной программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской …

Всероссийский день ходьбы пройдет в муниципальных образованиях Иркутской области

10:04 - Иркутск. Сибирские новости - В муниципальных образованиях Иркутской области с 30 сентября по 1 октября …