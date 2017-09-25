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Мужчина в Иркутской области осужден за изнасилование шестилетней девочки на 15 лет колонии

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Иркутск. Сибирские новости - В начале года следственный отдел по Казачинско-Ленскому району регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя поселка Улькан, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

В сентябре 2016 года злоумышленник, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения обманным путем заманил 6-летнюю девочку в лес, где изнасиловал ребенка. Затем мужчина вернулся с девочкой обратно на площадку. О случившемся малолетняя сообщила родным, которые не сразу поверили в произошедшее, так как данный человек являлся знакомым семьи.

Ряд проведенных судебно-медицинских экспертиз подтвердил причастность молодого человека к совершению преступления против половой неприкосновенности малолетней.

Казачинско-Ленским районным судом 23-летний житель поселка Улькан признан виновным в совершении преступлений и приговорен к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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2017-09-25 11:45:06




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