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Места неорганизованного отдыха на водоемах Иркутской области патрулируют сотрудники ГИМС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - В осенний период на контроле Государственной инспекции по маломерным судам по-прежнему остаются 743 места традиционного отдыха людей на озерах, участках рек, водохранилищах, прудах и обводненных карьерах. В зависимости от оперативной обстановки на водоёмах, погодных условий и времени суток в период акции для прикрытия указанных мест, а также для проведения профилактической работы, в том числе в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, спланирована работа 552 групп.

«В течение недели патрульные группы численностью более 1,9 тыс. человек проведут работу, направленную на предупреждение гибели людей в местах неорганизованного отдыха. Особое внимание также будет уделено информированию судоводителей о сроках окончания сезона навигации и о правилах «консервации» судов. Традиционно в осенний период проводятся уроки безопасности с дошколятами и учащимися учебных заведений, ведь осень - период становления первого льда, который таит в себе смертельную опасность», - уточнил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

В акции «Вода - безопасная территория» участвуют сотрудники ГИМС, аварийно-спасательных формирований, пожарных гарнизонов, транспортной полиции и транспортной прокуратуры, работники администраций муниципальных образований, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций и волонтеры.

Помимо проведения сходов с гражданами для информирования о правилах поведения на воде и оперативной обстановке на водных объектах, бесед с рыбаками и отдыхающими, запланированы также мероприятия по контролю за установкой в потенциально опасных местах и местах неорганизованного отдыха людей предупреждающих, запрещающих и информационных знаков и аншлагов, совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних посещение многодетных и неблагополучных семей с напоминанием о недопустимости оставления детей без присмотра.

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2017-09-25 11:54:18




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