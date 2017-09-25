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Лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова выбрали в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Итоги конкурса на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество» подвели в Иркутске. По итогам конкурса победил эскиз Сергея Пнёва. Об этом сообщила главный специалист комитета по градостроительной политике Юлия Куликова.

На конкурс было подано четыре заявки. Авторы, имеющие профессиональный опыт в стиле граффити, представили несколько вариантов преображения стены тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера Вампилова в районе жилых домов №№ №№ 31 - 32 в микрорайоне Первомайский. Эскиз-победитель будет нанесен на стену до конца октября.

Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске приступили к благоустройству сквера Вампилова. На встрече с жителями было решено в ходе проведения работ украсить стену теплостанции. Граждане также принимали активное участие в обсуждении представленных на конкурс граффити работ.

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2017-09-25 11:58:26




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