Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области обошлась более чем в 720 млн рублей
Иркутск. Сибирские новости - В период летней оздоровительной кампании 2017 года в организациях с 2 - 5 разовым питанием отдохнули 131,691 тыс. детей, в том числе 55,452 тыс. из них оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием детей, 43,811 тыс. - в загородных стационарных лагерях, 19,7 тыс. - в оздоровительных лагерях на базе санаториев, 9,7 тыс. - в оздоровительных палаточных лагерях, 3 тыс. - в лагерях труда и отдыха. Для 98,6 тыс. детей был организованы походы, экскурсии, тематические слеты и другие формы малозатратного летнего отдыха. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
"В 2017 году общий объем средств, предусмотренных на финансирование детской оздоровительной кампании 2017 года, составил 726,6 млн руб., в том числе средства областного бюджета - 623,4 млн, средства муниципальных бюджетов - 103,2 млн. В период детской оздоровительной кампании 2017 года функционировали 911 оздоровительных организаций, в том числе 70 загородных оздоровительных лагерей, 18 санаториев, 754 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, 30 палаточных оздоровительных лагерей, 39 лагерей труда и отдыха", - отметил министр.
На отдых были направлены дети работающих родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих, многодетных семей и семей одиноких родителей.
В рамках специализированных смен организованы областные творческие и спортивные мероприятия: фестиваль творчества «Радужные ноты добра», Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе ГУ МЧС России по Иркутской области в целях формирования у подрастающего поколения патриотического и нравственного воспитания, социальной ответственности, а также пропаганды деятельности федеральной противопожарной службы и развития пожарно-прикладного спорта, министерством проведены соревнования «Юный доброволец». В восьми оздоровительных лагерях региона прошла акция «Зарядка со стражем правопорядка» и товарищеские матчи по футболу между командами сотрудников полиции и ребят.
За пределами области отдохнули 1,179 тыс. детей, в том числе на побережьях морей - 678 детей.
436 детей с целью отдыха, оздоровления, экскурсий выезжали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Улан-Удэ, Красноярск, Волгоград, Ярославль и другие города, за пределами Российской Федерации отдыхали 65 детей.
Все оздоровительные учреждения своевременно провели подготовительные мероприятия и приступили к работе в запланированный период.
В период осенних школьных каникул в детских оздоровительных учреждениях региона отдохнут еще около 2,5 тыс. детей.
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2017-09-25 12:05:19