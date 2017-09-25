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Иркутская область и Чувашская Республика подписали соглашение о сотрудничестве

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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области в лице губернатора Сергея Левченко и кабинет министров Чувашской Республики в лице главы Чувашской республики Михаила Игнатьева подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

По словам министра экономического развития области Евгения Орачевского, реализация основных положений документа будет способствовать эффективному использованию имеющихся ресурсов для расширения торгово-экономических, научно-технических, культурных связей во благо жителей Иркутской области и Чувашской Республики.

Соглашение позволит расширить деловые контакты между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры и спорта, деятелями литературы и искусства, а также проведению гастролей творческих коллективов, организации театральных постановок, обмену художественными выставками.

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2017-09-25 12:08:45




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