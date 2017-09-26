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Индустриальный парк «УсольеПромТех» посетят 10 инвесторов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск 27 - 28 сентября приедут 10 инвесторов, чтобы поучаствовать в смотре-отборе стартапов и посетить индустриальный парк «УсольеПромТех». В их числе глава представительства компании Siemens в Сибирском федеральном округе Юрий Сорокин, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты Роберт Брайтнер, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Юй Хун, председатель совета директоров CHAOYANG YITONG METRAL REUSE RESOURCES CO Тайжун Хуан.

Как сообщает пресс-служба регионального агентства инвестиционного развития, 27 сентября состоится презентация стартап-проектов Иркутской области в технопарке ИРНИТУ. Второй день, 28 сентября, пройдет на базе индустриального технопарка «УсольеПромТех».

Предусмотрена краткая экскурсия по объекту, презентации министерства экономического развития и институтов развития Иркутской области. После этого участники обсудят стартап- и инвестиционные проекты Иркутской области, а также перспективы сотрудничества в разных отраслях экономики.

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2017-09-26 11:36:29




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