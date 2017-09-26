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Спортсменка из Чунского района заняла первое место на Московском марафоне

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Лесогорска Чунского района Вера Измоденова заняла первое место в возрастной группе 50 - 54 года на Московском марафоне, который состоялся 24 сентября.

Результат спортсменки на дистанции 42,2 км составил 3 ч. 29 мин. 9 сек. Второй в этой возрастной категории финишировала участница из Москвы Светлана Цыплакова, ее результат составил 3 ч. 43 мин. 27 сек.

Маршрут Московского марафона проходил по центру столицы: набережным Москвы-реки мимо Москва-Сити, Садовому кольцу, через Крымский мост, Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

Вера Измоденова является чемпионкой мира и Европы, чемпионкой Европейских игр 2015 года в Ницце, многократной чемпионкой России среди ветеранов в марафонском беге, рекордсменкой России.

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2017-09-26 11:40:10




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