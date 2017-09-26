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Дзюдоисты Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибири в Омске

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо, которое с 22 по 24 сентября проходило в Омске. Соревнования проводились среди юношей и девушек до 18 лет.

Иркутские дзюдоисты выиграли три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Среди юношей победителями стали Андрей Онищенко в весовой категории 55 кг и Илья Ильин в весе 66 кг. Среди девушек первое место в весовой категории 63 кг заняла Дарья Васильева.

Серебряными призерами среди юношей стали Никита Шестаков (весовая категория 60 кг) и Олег Суворов (73 кг). Среди девушек серебряную медаль завоевала Анастасия Ротарь в весовой категории 70 кг.

Среди юношей бронзовые медали завоевали Андрей Долгов (50 кг), Михаил Карпов (73 кг), Андрей Пермяков (81 кг). Среди девушек третьими стали Алеся Даньшина (52 кг) и Алиса Губарь (57 кг).

По итогам соревнований на первенство России по дзюдо, которое пройдет в начале ноября в Ялте, отобрались восемь спортсменов Иркутской области.

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2017-09-26 11:45:26




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