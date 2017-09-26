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Более 40 млн рублей потрачено на подготовку спортивных объектов в Братске
Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Братск. Сибирские новости - На подготовку муниципальных учреждений физической культуры и спорта к новому спортивному сезону из различных источников финансирования в Братске в этом году направлено более 40 млн руб. Финансирование превысило прошлогодние показатели в два раза, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках соглашения между администрацией Братска и Филиалом ОАО «Группа «Илим» отремонтирован ряд спортивных объектов. В частности завершен второй этап работ по восстановлению стадиона «Северный Артек»: отремонтированы коридоры, раздевалки, судейская комната, подтрибунные помещения в правом крыле стадиона, крыльцо центрального входа, выход на стадион, произведен монтаж пластиковых окон. В зале художественной гимнастики «Северный Артек» выполнен ремонт системы вентиляции, установлены 18 новых калориферов, три новых электродвигателя, произведена выборочная замена трубопроводов отопления и водоснабжения.
Завершаются ремонтные работы в здании Дома спорта «Металлург». В игровом зале учреждения проводится замена приборов отопления, ремонт стен и пола. Запланирован капремонт в раздевалках с заменой сантехники и освещения.
В августе на корте 45 квартала Правобережного района установлена хоккейная коробка третьего поколения SG - III из моностеклопластика с запатентованным креплением «РОКС», которое исключает травмирование участников тренировочного процесса и зрителей.
В шахматно-шашечном клубе «Дебют» выполнен выборочный косметический ремонт и ремонт двух санузлов, проведена замена деревянных окон на окна ПВХ.
Также ожидается доставка в конце октября универсальной маневренной автоматизированной машины для обслуживания открытых и закрытых катков и хоккейных площадок «УМКА».
Проводится капремонт подтрибунных помещений стадиона «Металлург», который продлится до ноября. Планируется выполнить ремонт фасадов трибун, заменить остекление подтрибунных помещений, провести ремонт туалетов, раздевалок, коридора и холла, системы отопления, ряд других работ.
В числе спортивных объектов, подготовка которых проводилась за счет бюджетных средств, - спорткомплекс «Солнечный». Там проведена заменена витражей. Этому учреждению 48 лет, замена остекления выполнена впервые. Масштабные работы были проведены в рамках соглашения о предоставлении субсидии между администрацией города и министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Проводятся подготовительные работы на горе Пихтовая. Подготовку трасс на горнолыжном комплексе и лыжных базах планируется начать в октябре и ноябре.
Все учреждения спорта были вовремя и в полном объеме подготовлены к отопительному сезону. Также проведены работы по повышению уровня безопасности на объектах спорта. В частности продолжилась установка камер видеонаблюдения: в Доме спорта «Металлург» установлены три дополнительных камеры, на лыжной базе «Спартак» - восемь.
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2017-09-26 11:54:11
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