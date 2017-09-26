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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка в Братске

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по городу Братску регионального СУ СКР начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, во время прогулки на 10-летнего мальчика упали металлические ограждения хоккейной коробки, расположенной во дворе дома № 29 по улице Советской города Братска. Родители мальчика обратились в больницу на следующие сутки. В настоящее время ребенок госпитализирован состояние оценивается, как удовлетворительное.

Следователями проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе, действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию детской площадки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-09-26 11:57:22




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