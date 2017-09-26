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Выставка «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» открылась в иркутском «Сибэкспоцентре»
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - В иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» сегодня начала …
Иркутская область заняла второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития событийного туризма
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития …
Доследственная проверка по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится в Иркутске
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления, …
Учитель из Усть-Илимска принимает участие в заключительном этапе «Учитель года России — 2017»
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Учитель математики экспериментального лицея Усть-Илимска Ольга Кисиленко …
Правительство Иркутской области контролирует ситуацию в Вихоревке
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …
Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка в Братске
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по городу Братску регионального СУ СКР начал доследственную …
Более 40 млн рублей потрачено на подготовку спортивных объектов в Братске
11:54 - Братск. Сибирские новости - На подготовку муниципальных учреждений физической культуры и спорта к новому …
Дзюдоисты Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибири в Омске
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибирского …
Спортсменка из Чунского района заняла первое место на Московском марафоне
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Лесогорска Чунского района Вера Измоденова заняла первое …
Индустриальный парк «УсольеПромТех» посетят 10 инвесторов
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск 27 - 28 сентября приедут 10 инвесторов, чтобы поучаствовать в …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.
АО «Ангарскцемент» организовало для детей работников экскурсии на «Карьер Перевал». С 13 по 15 сентября сырьевую базу предприятия, расположенную в городе Слюдянка, посетили около 70 ребят в возрасте от пяти до 14 лет.