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Правительство Иркутской области контролирует ситуацию в Вихоревке

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области плотно контролирует ситуацию с подготовкой и вхождением в отопительный период в Вихоревском муниципальном образовании. К такому мнению пришел заместитель директора департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Будницкий.

Во вторник он с рабочей поездкой посетил город Вихоревку.

Как сообщил Е. Ветров, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, руководитель департамента минстроя РФ посетил все объекты города, которые работают на теплоснабжение, а также школу и детский сад. Он отметил, что температурный режим везде соответствует нормативному.

Напомним, что в котельной «Водогрейная» в летний период были выполнены в полном объеме работы по замене двух котлов №№ 4 и 6. Кроме того, на завод-изготовитель в городе Бийске были заказаны конвективная часть на котел № 5 и новый котел на замену ВК № 7. В настоящее время ремонт топки котла № 5 проводится силами ООО «Энергосфера» и близится к завершению. Котел № 7 демонтирован, ведется подготовка фундаментов и монтаж оборудования.

В августе был завершен ремонт фильтров системы водоподготовки. Горячее водоснабжение в городе было восстановлено с 12 августа.

Отопительный сезон в городе Вихоревке начался по графику 18 сентября, работают два котла №№ 4 и 6, параметры теплоносителя нормативные.

Также Д. Будницкий посетил блочно-модульные котельные на улицах Нефтяников и Байкальской. В котельной Нефтяников проведена замена двух котлов и вспомогательного оборудования. В котельной Байкальская завершена замена котла № 3, начаты работы по демонтажу-монтажу котла № 2. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, работает котел № 1.

Из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей при подготовке к отопительному сезону Вихоревскому муниципальному образованию было выделено 75,2 млн руб. Из аварийно-технического запаса Иркутской области Вихоревскому МО было выделено котельное (два котла КВТС-20 и два котла КВСм-1,45) и вспомогательное оборудование (тягодутьевые механизмы) на общую сумму 20,7 млн руб.

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2017-09-26 12:01:14




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