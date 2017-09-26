Учитель из Усть-Илимска принимает участие в заключительном этапе «Учитель года России — 2017»
Иркутск. Сибирские новости - Учитель математики экспериментального лицея Усть-Илимска Ольга Кисиленко принимает участие в заключительном этапе XXVIII Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Ольга Леонидовна Кисиленко - учитель высшей квалификационной категории. Высокий профессионализм и преданность выбранному делу она ежедневно подтверждает своим трудом. Помимо глубоких знаний преподаваемого предмета, специалист блестяще владеет современными педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями, успешно применяет в образовательном процессе передовые разработки. Ольга Кисиленко пользуется большим уважением в профессиональном педагогическом сообществе Иркутской области, среди родителей и, что самое главное, у своих учеников. Мы уверены, что Ольга Леонидовна достойно представит Иркутскую область на Всероссийском этапе конкурса, участие в котором уже победа - победа над самой собой», - отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
В день торжественного открытия конкурса в Сочи в орнитологическом парке Имеретинской низменности была заложена Аллея учителей России. Вместе с членами жюри, организаторами состязания и другими конкурсантами участие в посадке деревьев приняли и представители делегации Иркутской области.
Участие в конкурсе принимают учителя из всех 85 регионов страны. С 25 сентября по 3 октября на базе одной из самых современных образовательных организаций Кубани - средней школы № 100 Адлерского района города Сочи, построенной по Олимпийской программе, - пройдут конкурсные испытания для участников: методический семинар, урок, мастер-класс, педагогический совет и образовательный проект. Финальное состязание «Круглый стол образовательных политиков» пройдет 4 октября в Москве. Торжественное подведение итогов и объявление абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017» по традиции пройдет в Государственном Кремлевском дворце в День учителя 5 октября.
XVIII Всероссийский конкурс «Учитель года России - 2017» проводится министерством образования и науки Российской Федерации, Общероссийским Профсоюзом образования и ЗАО «Издательский дом «Учительская газета».
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2017-09-26 12:07:27