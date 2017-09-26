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Доследственная проверка по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Установлено, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 60, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, закрыл двери и начал движение. Таким образом, рюкзак 9-летнего школьника оказался зажат дверьми. В результате, мальчик упал, и водитель автобуса совершил наезд на руку ребенка.

Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-09-26 12:19:08




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