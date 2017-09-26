Выставка «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» открылась в иркутском «Сибэкспоцентре»

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - В иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» сегодня начала …

Иркутская область заняла второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития событийного туризма

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития …

Доследственная проверка по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится в Иркутске

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления, …

Учитель из Усть-Илимска принимает участие в заключительном этапе «Учитель года России — 2017»

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Учитель математики экспериментального лицея Усть-Илимска Ольга Кисиленко …

Правительство Иркутской области контролирует ситуацию в Вихоревке

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области …

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования ребенка в Братске

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по городу Братску регионального СУ СКР начал доследственную …

Более 40 млн рублей потрачено на подготовку спортивных объектов в Братске

11:54 - Братск. Сибирские новости - На подготовку муниципальных учреждений физической культуры и спорта к новому …

Дзюдоисты Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибири в Омске

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве Сибирского …

Спортсменка из Чунского района заняла первое место на Московском марафоне

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Лесогорска Чунского района Вера Измоденова заняла первое …

Индустриальный парк «УсольеПромТех» посетят 10 инвесторов

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутск 27 - 28 сентября приедут 10 инвесторов, чтобы поучаствовать в …