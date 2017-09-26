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Иркутская область заняла второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития событийного туризма

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Иркутск. Сибирские новости - Второе место в рейтинге Российских территорий высокого потенциала развития событийного туризма заняла Иркутская область. Об этом сообщила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Награждение прошло в Москве в рамках 23 Международного Туристического Форума «ОТДЫХ».

"В этом году эксперты впервые раздели все субъекты России на три так называемые «лиги»: золотую, серебряную и бронзовую. Мы попали во вторую лигу, список территорий с высоким потенциалом, и заняли там второе место. А среди всех регионов наша область 32, что тоже хороший показатель", - рассказала Е. Сливина.

Наш регион разместился в списке между Краснодарским краем и Оренбургской областью. Такой рейтинг был составлен впервые.

Развитию событийного туризма в регионе уделяется значительное внимание, агентством сформирован событийный календарь, в этом году в него включено более ста мероприятий, проходящих по всей территории региона. В список финалистов регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока 2017 года вошло 35 проектов от Иркутской области, а это самое большое количество по всему Сибирскому Федеральному округу.

Финал регионального конкурса пройдет в Иркутске 6 - 7 октября. Лучшие проекты по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока получат право на участие в общенациональном финале Национальной премии, который пройдет 28 - 29 октября в Липецке.

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2017-09-26 12:22:15




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