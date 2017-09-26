Выставка «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» открылась в иркутском «Сибэкспоцентре»
Иркутск. Сибирские новости - В иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» сегодня начала работу XXIV международная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение». В этом году свою продукцию и услуги на выставке представляют около 40 предприятий и организаций из Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Красноярска и других регионов России, представители зарубежного лесного бизнеса из Германии, Китая, Финляндии, Эстонии, Швеции, Австрии.
На открытой площадке выставочного комплекса будут проходить презентации и демонстрации в действии лесозаготовительной и грузовой техники, деревообрабатывающего оборудования, дисковых пил, ленточнопильных станков, различных инструментов от известных марок с мировым именем. 28 сентября можно будет сыграть отпиленными кусками бревен в шашки и баскетбол с лесозаготовительным форвардером. В этот же день пройдут показательные выступления «Лесоруб». Кроме того, выставка полезна тем, кто интересуется деревянным домостроением. Здесь можно получить консультации по вопросам проектирования и строительства деревянных домов.
В рамках выставки проходит II Лесной форум Иркутской области. Сегодня состоялся круглый стол «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд из Иркутской области». Его организовали региональные минлес и молодежное правительство. 27 сентября на расширенном заседании координационного Совета по развитию регионального ЛПК будут подняты вопросы применения электронных торговых площадок для реализации лесопродукции, реализации областного закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины», а также федерального закона «Об учете древесины и сделок с ней». На четверг назначено пленарное заседание «Лесной комплекс Иркутской области: настоящее и будущее» с участием губернатора Сергея Левченко. Будут обсуждаться следующие темы: «Итоги и перспективы экспортной деятельности предприятий лесного комплекса», «Бюджетная отдача от деятельности предприятий ЛПК», «Устойчивое управление лесами», «О реализации Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров».
"Я считаю, что данный форум станет очередным отчетным этапом в работе как министерства лесного комплекса Иркутской области, так и всей лесной отрасли региона", - заявил на открытии выставки зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
Также в рамках выставки министерство лесного комплекса Иркутской области проведет консультации по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений, заполнению и подаче лесной декларации, отчетов об использовании лесов, реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, организации лесовосстановления на землях лесного фонда и по другим вопросам. Информацию о нововведениях в лесном законодательстве в области защиты лесов представит филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области».
Выставка продлится до 29 сентября.
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2017-09-26 12:24:04