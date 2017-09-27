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Турмаршрут «Золотое кольцо Сибири» планируют создать в 2019 году
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Москва. Сибирские новости - Русское географическое общество (РГО), власти сибирских регионов и представители турбизнеса занимаются созданием нового туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии РГО по развитию туризма, исполнительного директора томского отделения РГО Юлию Калюжную.
«Задача туристического маршрута - познакомить туристов, в том числе и иностранных, со всеми 12 регионами Сибирского федерального округа. Сейчас регионами собрана информация по объектам, идет анализ. Предполагается, что на проработку маршрута уйдет порядка двух лет», - сообщила Ю. Калюжная.
Она отметила, что в маршрут в первую очередь войдут объекты, не требующие финансовых вложений. «Деревянное зодчество в Томске, Алтай и Байкал - это места, где уже проторены дороги для туристов из России и иностранцев. Но задача - объединить регионы, сильные с точки зрения туризма, с регионами с менее уникальными достопримечательностями, поэтому наряду с основным будет составлен дополнительный список мест, которые пока не так популярны, но могут попасть в маршрут при определенных условиях», - пояснила Ю. Калюжная.
В свою очередь председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко подчеркнул, что для создания нового маршрута и включения в него уникальных объектов необходимо привлечь как федеральные средства, как и вложения бизнеса.
«В качестве примера можно взять озеро Карачи, где инвестор восстановил существовавший в советское время курорт, который в настоящее время получил международный статус. Важно привлечь к финансированию и федеральный центр, так как турбизнес может увеличить турпоток, а что-то построить - нет», - сказал Д. Микитченко.
Он также отметил, что необходимо проработать логистику «Золотого кольца Сибири». «Главное - чтобы у маршрута были организатор, потребитель и бизнес. Нам не важно, из какого города он будет стартовать. Главное, чтобы эта программа была интересна и иностранцев», - подчеркнул Д. Микитченко.
Он добавил, что возможно разработать два варианта маршрута - для российских туристов и иностранных.
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2017-09-27 11:07:32
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