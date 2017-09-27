Сергей Левченко вручил знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области»

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко вручил знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области» Почетным гражданам Иркутской области и награжденным знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



«В день 80-летнего юбилея Иркутской области в этом зале собрались лучшие люди региона. От души поздравляю вас с нашим большим праздником! В дни юбилейных торжеств мы чествуем вас, отмечаем ваши выдающиеся достижения в сфере общественной и государственной деятельности по всестороннему развитию региона, повышению авторитета Приангарья в России и за рубежом. Могу с уверенностью сказать, что сегодня - ваш праздник! Во многом благодаря именно вам, вашему упорному, кропотливому труду и созидательной энергии был сформирован промышленный потенциал Восточной Сибири и Иркутской области. Иркутяне гордятся вами, помнят о ваших свершениях и благодарны за ваш труд», - сказал С. Левченко.



Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» является мерой поощрения от имени губернатора Иркутской области, учрежденной в ознаменование 80-летия образования Иркутской области. Поощрение знаком производится однократно. Им поощряются за социально значимую общественную деятельность в Иркутской области, способствующую становлению гражданского общества; за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности Иркутской области; за благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.



«Эти награды - признание ваших заслуг перед обществом. Сегодня жители Иркутской области продолжают ваши трудовые традиции, решают задачи социально-экономического развития региона. О каждом из вас хочется сказать много теплых слов, отметить все достижения и заслуги. С кем-то я вместе работал, встречался на разных совещаниях. Все вы - люди достойные глубокого уважения, к вашим советам, к вашему мнению я всегда прислушиваюсь. Вы - настоящий пример для нашей молодежи. Примите слова благодарности за все, что вы сделали для Иркутской области», - подчеркнул глава региона.



Знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» награждены Почетные граждане Иркутской области: Дмитрий Лебедев, Тамара Баймашева, Владимир Лазебный, Георгий Барский, Михаил Винокуров, Владимир Волошин, Леонид Выговский, Виктория Дворниченко, Иван Зелент, Леонид Иванов, Валерий Игнатов, Илья Сумароков, Владимир Потапов, Виктор Спирин, Гавриил Франтенко, Сергей Ходаков, Николай Хохолков, Сергей Худоногов, Виталий Шадрин, Юрий Шкуропат, Владимир Шпрах, Наталия Королева, Михаил Грачев.



Кроме того, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» Анатолий Стрельцов, Валентина Заморина, Галина Матула, Александр Оболкин, Николай Пушкарь, Рюрик Саляев.



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2017-09-27 11:20:46