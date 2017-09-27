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Иркутская область и Санкт-Петербург активно развивают сотрудничество
11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея …
Путину представят доклад о соблюдении природоохранного законодательства на Байкальской природной территории
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Ситуация с охраной озера Байкал, а также перспективы развития Байкальской …
Экспорт леса в регионе ответственности Иркутской таможни увеличился на 4%
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - За январь - август текущего года в регионе ответственности Иркутской таможни …
Балет «Лебединое озеро» покажут в Иркутске в исполнении государственного театра «Русский балет»
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - «Лебединое озеро» в постановке народного артиста СССР Вячеслава …
Процесс запуска бывшей котельной обанкротившегося иркутского мясокомбината проходит в штатном режиме
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Процесс запуска отопления в поселке Жилкино проходит в штатном режиме.Подготовительные …
В Управлении ФССП по Иркутской области 12 октября пройдет прием граждан
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и …
Иркутская область и провинция Кёнсанбук-до (Республики Корея) укрепят сотрудничество
11:30 - Иркутск. Сибирские новости - Продолжить работу по укреплению сотрудничества между Иркутской областью …
В Усть-Куте возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника электросетевой компании
11:23 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усть-Куту Следственного управления СКР по Иркутской …
Сергей Левченко вручил знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области»
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко вручил знаки общественного поощрения «80 …
Турмаршрут «Золотое кольцо Сибири» планируют создать в 2019 году
11:07 - Москва. Сибирские новости - Русское географическое общество (РГО), власти сибирских регионов и представители …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5 - 10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.