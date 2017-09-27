В Усть-Куте возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника электросетевой компании

Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Усть-Куту Следственного управления СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении электромонтера эксплуатации сетей филиала «Облкоммунэнерго» - «Усть-Кутские электрические сети» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Напомним, 25 августа днем, находясь у дома № 73 по улице Зверева в Усть-Куте, школьник зашел в открытую трансформаторную будку, где его ударило током. Свидетелем происходящего стал сосед мальчика, который оттащил ребенка от будки и вызвал «скорую помощь». В медицинское учреждение 11-летний мальчик поступил в тяжелом состоянии с диагнозом поражение электрическим током, ожог III степени.



В ходе предварительного следствия установлено, что электромонтер, обслуживающий трансформаторную подстанцию № 2, расположенную по улице Зверева, зная, что запорные устройства на подстанции неисправны, не сообщил об указанном факте своему руководству и не принял мер к ремонту запорных устройств.



Для исключения подобных случаев в дальнейшем руководителем следственного отдела с участием сотрудников полиции запланирован совместный рейд по осмотру всех электроустановок «Усть-Кутских электрических сетей».



«При обнаружении нарушений, угрожающих безопасности жителей, руководство электрических сетей примет меры к устранению нарушений», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области. В противном случае следственными органами незамедлительно будет организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).



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2017-09-27 11:23:35