Иркутская область и провинция Кёнсанбук-до (Республики Корея) укрепят сотрудничество

Иркутск. Сибирские новости - Продолжить работу по укреплению сотрудничества между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до (Республики Корея) договорились сегодня на встрече губернатор Сергей Левченко и губернатор Ким Кван Ён. Делегация корейской провинции прибыла с ответным визитом.



Напомним, в 2016 году регионы отметили 20-летний юбилей установления побратимских связей. Тогда же состоялись взаимные бизнес-миссии деловых кругов. Летом прошлого года делегация Иркутской области, которую возглавил С. Левченко, провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона в провинции Кёнсанбук-до.



«Готовность к взаимовыгодному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Корея подтверждена на самом высоком уровне. На протяжении ряда лет Республика Корея входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. Надеюсь, что визит вашей делегации в наш регион станет дополнительным стимулом для дальнейшего сотрудничества между Приангарьем и провинцией Кёнсанбук-до», - цитирует пресс-служба регионального правительства С. Левченко.



Стороны договорились рассмотреть перспективы по созданию проектов в области фармацевтики и продолжить развивать такое направление, как медицинский туризм. Кроме того, регионы намерены активизировать сотрудничество по обмену молодежными делегациями. Накануне глава корейской провинции посетил Иркутский государственный университет.



Как рассказал С. Левченко, студенты Иркутской области приняли участие в Международном культурном молодежном лагере, а молодые лучники Иркутской области провели совместные тренировки с корейскими спортсменами на базе женской специализированной школы по стрельбе из лука города Ечон. В ходе беседы С. Левченко предложил представителям молодежной делегации провинции Кёнсанбук-до принять участие в лагере «Байкал-2020» в следующем году.



«Иркутская область - это не только культурный центр Сибири, но также центр транспортной логистики. И в плане развития международных связей роль региона очень важна. Мы готовы работать над развитием наших связей, основываясь на высоком взаимном доверии», - отметил господин Ким Кван Ён.



На встрече речь шла и об итогах прошедшего в Иркутской области Байкальского Международного экологического водного форума. С. Левченко подчеркнул, что мероприятие планируется проводить ежегодно. По итогам встречи стороны договорились обсудить на предстоящих встречах совместное проведение в следующем году водного форума. Такой формат, отметили стороны, может послужить дополнительным стимулом развития сотрудничества Иркутской области и корейской провинции.



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2017-09-27 11:30:00