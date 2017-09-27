Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 27.09.2017, 19:37
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.52 (-0.05)
EUR 68.02 (-0.53)
10 CNY 86.74 (-0.22)
Информер праздники сегодня

В Управлении ФССП по Иркутской области 12 октября пройдет прием граждан

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и члены Общественного совета при Управлении 12 октября проведут День единого приема граждан.

В этот день руководитель ведомства, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений и их заместители ответят на вопросы жителей региона, касающиеся компетенции службы судебных приставов.

«Посетителям будет оказана юридическая помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов», - сообщает пресс-служба ведомства.

Прием граждан будет проходить с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 79. Предварительная запись на прием к руководителю Управления осуществляется по тел.: 8 (3952) 21-43-31. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок: 8 (3952) 21-44-19. Единый номер call-центра: 8 (3952) 21-44-11. С адресами и телефонами структурных подразделений Управления можно ознакомиться на сайте www.r38.fssprus.ru в разделе «Контакты».

Ссылки по теме:

2017-09-27 11:32:47




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!