В Управлении ФССП по Иркутской области 12 октября пройдет прием граждан

Иркутск. Сибирские новости - Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и члены Общественного совета при Управлении 12 октября проведут День единого приема граждан.



В этот день руководитель ведомства, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений и их заместители ответят на вопросы жителей региона, касающиеся компетенции службы судебных приставов.



«Посетителям будет оказана юридическая помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов», - сообщает пресс-служба ведомства.



Прием граждан будет проходить с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 79. Предварительная запись на прием к руководителю Управления осуществляется по тел.: 8 (3952) 21-43-31. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Телефоны для справок: 8 (3952) 21-44-19. Единый номер call-центра: 8 (3952) 21-44-11. С адресами и телефонами структурных подразделений Управления можно ознакомиться на сайте www.r38.fssprus.ru в разделе «Контакты».



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2017-09-27 11:32:47