Процесс запуска бывшей котельной обанкротившегося иркутского мясокомбината проходит в штатном режиме

Иркутск. Сибирские новости - Процесс запуска отопления в поселке Жилкино проходит в штатном режиме.



Подготовительные работы в котельной к подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения завершены. К теплу подключено 34 многоквартирных дома и четыре социальных объекта. Об этом на выезде в бывшую котельную ООО Мясокомбинат «Иркутский» сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрий Анчутин.



Он отметил, что администрация Иркутска приняла решение о передаче полномочий по эксплуатации котельной МУП «ТЭСИ». В настоящее время проведены ревизионные и ремонтные работы технологического оборудования, организованы поставки мазута.



"Все необходимые материалы завезены. Котельная работает в штатном режиме и отапливает весь посёлок Жилкино. Этому объекту было уделено особое внимание, благодаря чему чрезвычайных ситуаций не допущено. То есть, к отопительному сезону 2017 - 2018 мы готовы", - отметил Д. Анчутин.



Напомним, до 2016 года котельная находилась в собственности ООО Мясокомбинат «Иркутский», однако в связи с банкротством предприятия была продана. Из-за финансовых убытков котельную прекратили эксплуатировать в мае 2017 года. Стабилизировать ситуацию с прохождением отопительного сезона в поселке Жилкино удалось МУП «ТЭСИ».



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2017-09-27 11:36:32