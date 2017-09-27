Балет «Лебединое озеро» покажут в Иркутске в исполнении государственного театра «Русский балет»

Иркутск. Сибирские новости - «Лебединое озеро» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева исполнят артисты государственного театра «Русский балет» в Иркутске. Это подарок губернатора Сергея Левченко жителям к 80-летнему юбилею Иркутской области. Выступление состоится 28 сентября на сцене академического театра им. Н. П. Охлопкова.



Театр «Русский балет» имеет международное признание. С гастролями он посетил города Европы, Северной и Южной Америк, Азии, Австралии. В Иркутске «Русский балет» выступит впервые. Для исполнения спектакля прибыло 48 человек, доставлены задник сцены и кулисы. Зрителям покажут спектакль, основанный на старомосковской версии балета, построенной на хореографическом тексте великих балетмейстеров Мариуса Петипа, Льва Иванова и Александра Горского. Постановку осуществил художественный руководитель театра народный артист СССР, в прошлом премьер, а позже худрук балетной труппы Большого театра, руководитель кафедры хореографии балетмейстерского факультета Российской академии театрального искусства ГИТИС Вячеслав Гордеев.



"Выступление государственного театра "Русский балет" - это подарок жителям Иркутский области, побывать на спектакле смогут жители муниципальных образований, почтение граждане, многодетные семьи, все они получили приглашения", - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.



"Нам чрезвычайно приятно выступать на родине многих талантливых деятелей культуры. Я знаю, что здесь не очень развит балет и буду весьма рад, если наше выступление привлечет внимание к нему", - признался Вячеслав Гордеев.

В 2005 году государственный театр «Русский балет» был награжден национальной премией имени основателя русского театра Федора Волкова. Ассоциация западных импресарио назвала его лучшим коллективом Европы. За время существования театр выпустил более двухсот спектаклей и отдельных номеров. Балет «Лебединое озеро» украшает репертуар театра «Русский балет» с 1990 года и неизменно имеет большой зрительский успех.



28 сентября в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова для студентов училища культуры, театрального училища и артистов балета музыкального театра им. Загурского состоится мастер-класс. Его проведут педагоги-балетмейстеры «Русского театра» - заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов и заслуженный артист России Дмитрий Проценко.



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2017-09-27 11:40:44