Экспорт леса в регионе ответственности Иркутской таможни увеличился на 4%

Иркутск. Сибирские новости - За январь - август текущего года в регионе ответственности Иркутской таможни было экспортировано 9,2 млн куб. м древесины (за аналогичный период прошлого года - 8,87 млн куб. м). Увеличение экспорта леса составило 4%.



«В целом в регионе ответственности Иркутской таможни отмечается общая тенденция к сокращению вывоза круглого леса», - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.



Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вывоз необработанных лесоматериалов в текущем году сократился на 2%, обработанных лесоматериалов - увеличился на 6%.



Из общего объема за восемь месяцев текущего года в регионе деятельности Иркутской таможни было экспортировано 2,6 млн куб. м круглого леса и 6,6 млн куб. м пиломатериалов.



За этот период Иркутской таможней в сфере лесоэкспорта было возбуждено 730 дел об административных правонарушениях, что составило 54% от общего количества возбужденных Иркутской таможней дел об административных правонарушениях.



Также в текущем году Иркутской таможней было возбуждено четыре уголовных дела, преступления по которым были совершены по фактам контрабанды леса и лесоматериалов в Китай и Узбекистан на сумму 97,4 млн руб., а также неуплаты таможенных платежей за экспортированный лес на общую сумму 59,1 млн руб.



Кроме того, в текущем году Иркутской таможней было возбуждено пять уголовных дел по факту невозврата валютной выручки в размере 291,5 млн руб. за экспортированные лесоматериалы в Китай и Узбекистан.



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2017-09-27 11:44:33