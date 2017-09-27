Путину представят доклад о соблюдении природоохранного законодательства на Байкальской природной территории

Иркутск. Сибирские новости - Ситуация с охраной озера Байкал, а также перспективы развития Байкальской природной территории обсудили 26 сентября депутаты Госдумы на площадке комитета по экологии. В заседании также приняли участие представители минприроды России, Генпрокуратуры и Счетной палаты. Представители ведомств констатировали множественные нарушения законодательства, которые допускаются как частными лицами, так и муниципальными, региональными органами власти.



В частности, по информации Генпрокуратуры России, в Иркутской области до сих пор не разработана и не утверждена комплексная схема охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории (схема является основным документом для осуществления деятельности на БПТ), отсутствует территориальная схема обращения с отходами. Не исполняются мероприятия по ликвидации отходов БЦБК, не производится проектирование и строительство очистных сооружений, комплексов по приему технических и хозяйственно-бытовых вод с судов и др. В Республике Бурятия из 28 очистных сооружений без нарушения экологических норм функционируют только четыре. Общий объем загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты БПТ, за последние два года превысил 77 млн куб. м, сообщает пресс-служба депутата ГД Николая Николаева.



По сообщению Генпрокуратуры России, 1 ноября президенту России будет представлен развернутый доклад о соблюдении природоохранного законодательства на Байкальской природной территории. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н. Николаев отметил: «По итогам услышанного у меня возникает только один, такой в некоторых случаях, традиционный вопрос - а где посадки? Тот объем нарушений, который звучит, причем он звучит из года в год, заставляет поставить этот вопрос очень серьезно. Потому что впечатление такое, что у нас есть Байкал как некая сфера интереса, в первую очередь экономического. И сегодня перед нами встал вопрос о том, кто же на самом деле является хозяином на Байкале со стороны государства и занимается вопросами его сохранения? Мы очень надеялись, что в этом году министерство экологии защитит паспорт приоритетного проекта «Байкал - великое озеро великой страны». К сожалению, этого не произошло и во многом из-за межведомственного рассогласования. Мы два раза собирались на площадке комитета. Если минприроды экологическую часть документа подготовило, то другие министерства-участники этого процесса попросту ничего не сделали. В результате принятие приоритетного проекта отложено на год».



Н. Николаев также отметил, что вопросы ликвидации отходов, оставшихся от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, не связаны с недостатком финансирования: средства заложены в нужном объеме, однако до сих пор не разработан план мероприятий. Кроме того, не находят поддержку предложения общественности по созданию экофлота на Байкале.



Депутат заявил о необходимости осуществления парламентского контроля за исполнением законодательства и реализацией программ, связанных с сохранением озера Байкал и развитием Байкальской природной территории.



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2017-09-27 11:47:50