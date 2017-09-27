Иркутская область и Санкт-Петербург активно развивают сотрудничество

Иркутск. Сибирские новости - Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко и вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. Во встрече также приняли участие представители правительств двух субъектов РФ.



Глава области поблагодарил правительство Санкт-Петербурга за проведение для иркутян и гостей города оперного концерта с участием солистов-вокалистов Государственного академического Мариинского театра в рамках юбилейных мероприятий. Также С. Левченко отметил, что для нашего региона развитие торгово-экономических и дружественных связей с Санкт-Петербургом имеет большое значение.



"В последние годы товарооборот между Иркутской областью и Санкт-Петербургом составляет порядка 1,6 - 1,8 млрд руб. и имеет тенденцию к росту, - сообщил губернатор. - Хотелось бы усилить взаимодействие между нашими регионами по увеличению объемов взаимных поставок, в том числе за счет расширения товарной структуры вывозимой из области продукции. Надеюсь, что в ходе встреч на уровне отраслевых министерств будут найдены дополнительные стимулы к укреплению сотрудничества между Иркутской областью и Санкт-Петербургом.



Напомним, между правительством Иркутской области и правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В декабре 2016 года на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко была подписана «дорожная карта» на 2017 - 2021 годы по реализации Соглашения.



В июле прошлого года в Иркутской области прошли Дни Санкт-Петербурга. В декабре Иркутская область стала участником V Санкт-Петербургского международного культурного форума.



"Взаимодействие наших регионов вышло на новый качественный уровень, - отметил В. Кириллов. - У Санкт-Петербурга и Иркутской области есть большое поле для взаимодействия. Это касается различных сфер, в том числе импортозамещения. Я хотел бы передать жителям Иркутской области поздравление с 80-летним юбилеем региона от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, пожелать добра, процветания и успехов".



Отметим, что Иркутская область планирует принять участие в мероприятиях, которые будут проходить в Санкт-Петербурге. Это бизнес-миссия представителей деловых кругов нашего региона на базе Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургский международный культурный форум.



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2017-09-27 11:50:21