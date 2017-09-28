Состоялась торжественная церемония вручения Почетного знака Ю. А. Ножикова «Признание»

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Иркутск. Сибирские новости - В Законодательном Собрании Иркутской области прошла торжественная церемония награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». По традиции это мероприятие проходит в рамках празднования Дня Иркутской области. Ежегодно только два человека получают эту награду.



«Особый смысл этой награды состоит в том, что мы отмечаем людей, имеющих большой общественный авторитет, людей высокой нравственности, людей, которые являются примером для земляков в своем служении родной Иркутской области. А особый статус этой награды дает нам повод в эти дни еще раз вспомнить первого избранного губернатора Иркутской области - Юрия Абрамовича Ножикова, который остался в памяти сибиряков истинно народным губернатором», - отметил в своем приветственном слове председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка.



В этом юбилейном для Иркутской области году Почетного знака «Признание» удостоены два выдающихся гражданина Иркутской области: Михаил Алексеевич Винокуров и Людмила Михайловна Берлина. «Своей жизнью и деятельностью они олицетворяют то самое лучшее, что необходимо ставить в пример всему обществу, всем жителям Иркутской области. Их личный пример - бесценен, жизненная позиция - достойна уважения», - сказал Сергей Брилка.



Собравшиеся в зале депутаты Законодательного Собрания и гости минутой молчания почтили память Людмилы Берлиной. Заслуженный юрист Российской Федерации, Почётный гражданин Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, председатель Законодательного Собрания Иркутской области 2008 - 2015 гг. в 2017 году она была представлена к награждению Почетным знаком «Признание». Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской области единогласно поддержал это предложение, отметив большой вклад в развитие областного и российского законодательства, социально-экономическое развитие области. Вопрос был вынесен на сессию и получил также единогласное одобрение депутатов областного парламента. Однако судьба не позволила осуществиться этому заслуженному чествованию прижизненно. 8 августа 2017 года Людмила Михайловна Берлина скончалась после тяжёлой болезни. Награда будет передана семье Людмилы Берлиной.



Награждение Михаила Винокурова Почетным знаком «Признание» также было единогласно поддержано и Общественным Советом, и депутатами. Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный гражданин Иркутской области, с 1987 по 2014 год он возглавлял Байкальский государственный университет экономики и права. Наибольшую известность Михаилу Алексеевичу, автору более 200 научных работ, принес уникальный шеститомный труд «Экономика Иркутской области», который являлся рабочим документом при подготовке I - VI Байкальских экономических форумов и составил научную основу для разработки Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года. В своем выступлении после награждения М. Винокуров отметил, что в начале прошлого века в Российской империи уровень жизни сибиряков был самым высоким, и пожелал Иркутской области вернуться к такому показателю, используя весь свой экономический, природный и научный потенциал.



Завершилась церемония также в соответствие с традицией просмотром фильма о первом губернаторе Иркутской области Ю. Ножикове.



Напомним, почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» был учрежден в 2010 году как форма поощрения Законодательным Собранием Иркутской области граждан, ведущих социально значимую общественную деятельность в регионе, способствующих становлению гражданского общества, добившихся высоких результатов в деле развития экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды.



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2017-09-28 11:02:41