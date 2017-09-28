Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова открыл театральный сезон

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском академическом театре 27 сентября стартовал новый, 168 театральный сезон.



"Хочется сказать слова благодарности в адрес коллектива Иркутского академического, который, несмотря на отпускное время, сделал многое, чтобы обновить наш театр, чтобы подготовиться к выступлению на сцене Малого театра во время празднования юбилея нашей области в Москве, - приветствовала всех присутствующих на открытии сезона зампред правительства области Валентина Вобликова. - 168 театральный сезон - знаменательный. Он открывается в день рождения Иркутской области - сегодня нам 80 лет! И важно, что открывается сезон спектаклем по произведению Валентина Распутина, 80-летие со дня рождения которого мы также отмечали в этом году. «Прощание с Матёрой» сегодня, как дань памяти великому писателю и очередной повод задуматься, правильно ли мы живем, правильной ли дорогой идем. Мы ждем от вас, дорогие артисты, премьер, новых прочтений уже полюбившихся нам спектаклей. Желаю вам счастья, благополучия, удачи! А нам, зрителям, как и прежде, любить театр".



"Новый сезон обещает быть интересным, - рассказал директор Иркутского академического театра Анатолий Стрельцов. - После выступления в Москве мы едем с гастролями в Улан-Удэ. Далее нас ждут гастроли в Таганроге. В этом сезоне мы будем выпускать «Царя Федора Иоановича» Алексея Толстого, «В день свадьбы» Виктора Розова, «В квадрате чувств» нашего земляка Александра Баталина. Уже сейчас артисты репетируют «Семейный портрет с посторонним» Степана Лобозерова. Мы готовим наши традиционные Рождественские встречи и новогоднюю сказку. Нам приятно, что у нас такой зритель, который любит нас искренне. Большое спасибо за то, что вы есть!".



Напомним, 16 октября на сцене Малого театра в рамках празднования 80-летия Иркутской области в Москве Иркутский академический театр покажет спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой».



В октябре пройдут обменные гастроли Иркутского академического театра с Государственным русским драматическим театром им. Н. А. Бестужева. Артисты из Улан-Удэ представят свои спектакли на сцене Иркутской драмы с 15 по 19 октября. В свою очередь охлопковцы посетят столицу Бурятии с 24 по 28 октября.



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2017-09-28 11:30:08