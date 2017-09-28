Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 28.09.2017, 12:29
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.01 (+0.49)
EUR 68.17 (+0.15)
10 CNY 87.42 (+0.68)
Информер праздники сегодня

Рекламные щиты уберут с плотины ГЭС

Фото: Сибновости
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Более 1 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций и объектов информационного оформления демонтировано администрацией Иркутска в 2017 году. Кроме того, удалено около 4,5 тыс. единиц информационных материалов (объявления, баннеры, афиши, листовки и т.д.). Об этом на депутатских слушаниях заявила и.о. начальника департамента потребительского рынка комитета экономики Анна Дудкевич, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Специалистами комитета экономики в 2017 году демонтировано 318 отдельно стоящих рекламных объектов, 379 выносных конструкций, 136 конструкций, присоединяемых к объектам недвижимости, а также 216 объектов информационного оформления, в том числе вывески, указатели и иная информация, размещенная в витринах. Проводится подготовка демонтажа 38 конструкций на плотине ГЭС в связи с аннулированием разрешения на их установку и эксплуатацию", - сообщила А. Дудкевич.

По ее словам, работа по выявлению самовольно размещенной рекламы и объектов информационного оформления и ее устранению ведется регулярно. Составлена дорожная карта демонтажа незаконной рекламы, которая ежедневно обновляется, в нее включаются новые выявляемые объекты.

Владельцам выдаются предписания о демонтаже с указанием удалить информацию, размещенную на конструкции, в течение трех дней со дня выдачи предписания о демонтаже. В случае неисполнения требований предписаний о демонтаже конструкции удаляются в принудительном порядке.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова подчеркнула, что Иркутску необходима единая концепция размещения вывесок и рекламы, которая будет вписываться в архитектуру города. Руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли сообщила, что документ уже разработан и будет представлен депутатам в октябре этого года.

Ссылки по теме:

2017-09-28 11:38:12




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!