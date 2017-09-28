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Стипендию мэра Иркутска будут получать студенты и ученые за успехи в области науки и техники для нужд городского хозяйства

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Именную стипендию мэра Иркутска назначат студентам и ученым, достигшим успехов в научно-исследовательской деятельности в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Об этом было заявлено на заседании Думы Иркутска.

Финансирование стипендий в размере 600 тыс. руб. выделят из подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Иркутске».

Студентам-очникам вузов назначат 10 стипендий по 20 тыс. руб, аспирантам - 10 стипендий по 25 тыс. руб, кандидаты и доктора наук получат 5 стипендий по 30 тыс. руб.

Стипендии будут выплачивать один раз в год.

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2017-09-28 11:45:40




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