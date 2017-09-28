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Виртуальный филиал Русского музея открылся в Иркутске
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" …
Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области с 80-летием
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный прокурор России Юрий Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области …
Проезд в общественном транспорте Нижнеудинска подорожает
12:10 - Нижнеудинск. Сибирские новости - Плата за проезд в общественном транспорте Нижнеудинска увеличится на …
Два садоводческих маршрута в Иркутске будут работать круглогодично
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - Расписание движения сезонных муниципальных садоводческих маршрутов в Иркутске …
Цех по переработке молока запустили в Заларинском районе
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Заларинском районе в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной …
Три новых ФАПа открылись в Чунском районе
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Новобалтурина, поселках …
Стипендию мэра Иркутска будут получать студенты и ученые за успехи в области науки и техники для нужд городского хозяйства
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Именную стипендию мэра Иркутска назначат студентам и ученым, достигшим успехов …
Рекламные щиты уберут с плотины ГЭС
11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Более 1 тыс. незаконно размещенных рекламных конструкций и объектов информационного …
Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова открыл театральный сезон
11:30 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском академическом театре 27 сентября стартовал новый, 168 театральный …
Состоялась торжественная церемония вручения Почетного знака Ю. А. Ножикова «Признание»
11:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Законодательном Собрании Иркутской области прошла торжественная церемония …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.
Около 130 млн рублей - такой экономический эффект принесет АО «Ангарская нефтехимическая компания» в 2017 году внедрение мероприятий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение.
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.