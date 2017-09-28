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Три новых ФАПа открылись в Чунском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Новобалтурина, поселках Хоняки и Изыкан состоялось в Чунском районе. С визитом к открытия приехали заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова и министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
Строительство еще одного ФАПа, в п. Бидоги еще не завершено. Напомним, строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Чунском районе относится к мероприятиям областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на ‎‎2014 - 2020 годы». Стоимость каждого из них около 6,5 млн руб. Новостройки отличаются современностью внешнего облика, строительных и отделочных материалов. Как отметил министр здравоохранения О. Ярошенко, в одноэтажном здании предусмотрены все необходимые помещения для полноценной работы ФАПа, удобства персонала и больных: вестибюль, гардероб, кабинет фельдшера, процедурный, прививочный и аптечный кабинеты, санузел, комнаты хранения.

Важно. что в каждом из ФАПов открылся аптечный пункт, теперь жителям отдаленных территорий не нужно будет ездить в райцентр за медикаментами.

"В программу сразу четыре новых сельских ФАПа для Чунского района были включены в 2014 году. Их строительство было расписано по годам. Местные органы власти своевременно решили все зависящие от них вопросы: выделение земельных участков под строительство, подготовка документации на земельные участки. Проекты ФАПов типовые, и, на мой взгляд, удачные, с этим согласился и министр здравоохранения Олег Николаевич Ярошенко, - сообщила Н. Дикусарова. - Сегодня министр вручил главному врачу Чунской ЦРБ Анастасу Онуфриади лицензии для каждого ФАПа. Штаты в каждом ФАПе полностью укомплектованы грамотными и опытными фельдшерами и медицинскими сестрами. Я рада, что нам удалось выполнить просьбы жителей и обеспечить три территории Чунского района качественными и добротными медицинскими объектами".

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2017-09-28 11:57:16




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