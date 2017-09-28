Цех по переработке молока запустили в Заларинском районе

Иркутск. Сибирские новости - В Заларинском районе в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» введен в эксплуатацию цех по переработке молока. Входе рабочей поездки в Заларинский район с работой цеха ознакомился первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.



Работа цеха организована на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива, руководителем которого является Татьяна Распутина. Она рассказала, что в 2016 году выиграла грант в размере 6 млн руб., с условием привлечения не менее 40% собственных средств. С участием средств гранта был построен цех, приобретено и смонтировано технологическое оборудование, а также два спецавтомобиля. В настоящее время начат выпуск молочной продукции.



А. Кириленко отметил, что для развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области работает программа, по которой предоставляются гранты из областного бюджета на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 2016 - 2017 годы победителями стали 18 участников. Средства грантов направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию цехов по переработке молока и мяса, убойных цехов, приобретение технологического оборудования и транспортных средств.



В рамках рабочей поездки в Заларинский район А. Кириленко также осмотрел дом, построенный для молодой семьи по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области».



"В 2017 году по программе в четырех районах области будут улучшены жилищные условия 13 семей путем строительства или приобретения жилых помещений муниципальными образованиями для предоставления их молодым семьям и молодым специалистам в найм на пять лет. После этого срока жилье можно будет выкупить не более чем за 10% его стоимости", - сказал А. Кириленко.



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2017-09-28 12:02:29